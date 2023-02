Cappuccino mit Fell

Kater „Teddy“ zieht sich in der Katzenlounge „Ciao Mau“ in Chemnitz in einen Ruheraum zurück. Am 15. Februar eröffnete Franziska Müller das erste Katzencafé der sächsischen Stadt. Die Gäste können bei ihrem Besuch ihre Speisen und Getränke in Gesellschaft von sechs Britisch-Kurzhaar-Katzen einnehmen. Das Konzept der Katzencafés stammt aus dem asiatischen Raum. In Japan und Singapur leben Menschen in kleinen Wohnungen und können mit Katzen nur in speziellen Cafés bei Tee oder Kaffee schmusen oder spielen. Die Theke und die Küche sind für die Vierbeiner allerdings aus hygienischen Gründen tabu.