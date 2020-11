Dialekt-Kommentar: Die Griene in Rheinland-Palz – e Trauerspiel in ziemlich viele Akte.

Wu mer grad vum griene Bundesbaddeidaach redden: Iwwer die Griene im Land Rheinland-Palz muss mer eichendlich nit viel Worte verliere. Wann nit grad 14 Daach vor enre Landdaachswahl e Atomkraftwerk explodiert, will vun denne nämlich kaum en Wähler ebbes wisse.

Will saache: Bei Landdaachswahle in Rheinland-Palz ohne Fukushima sinn die Griene ganz konsequent fer 5 Prozent gut: manschmol knapp drunner wie 2006, wu se aus’m Landdaach g’floche sinn, manschmol knapp driwwer wie 2001 odder wie beim letzschde Mol im Johr 2016. Also: In enre Zeit, wu sich die Gäälfießler un die Schwoowe vun emme griene Minischderbrässident regiere lossen un die Griene in Hesse mit knappe 20 Prozent im Landdaach huggen, hänn die Kolleeche in Rheinland-Palz so gut wie kä eicheni Strahlkraft. Do waren die 1990er-Johre mit zwää Wahlergebnisse iwwer 6 Prozent jo fascht schunn Hoch-Zeite, sellemols, wie de deitsche Bundeskanzler noch aus de Palz kumme isch. Mer entsinnt sich.

Sie missen mer die viele Zahle heit jedenfalls nochsehe. Awwer ich hab halt extra noochgeguckt. Un egal, wie mer guckt, mer kummt nit um die Erkenntnis rum: Die Griene in Rheinland-Palz hänn alles in allem so viel Profil wie die Summerrääfe uff’m Opel Escort vun meim Kumbel Fred – un die sinn noch Original vun 1997. De Fred isch en Lottel, wie mer wääß.

Versuchen Sie emol, sich an drei griene Landesvorsitzende zu entsinne, saache mer, seit em Johr 2000. Do kummt mer jo nit emol uff die Name, wammer so en Dinosaurier isch wie ich, wu sich noch fer Landesbolledigg indressiert. Dass die Griene als emol e bissel mitregiere dirfen, isch do ach kä Gecheargument. Es zeicht blooß, dass se in Rheinland-Palz ihr maximali Erfillung als Verfiechungsmasse fer Regierungsmehrheite g’funne hänn.

Immerhie hot’s unser grieni Umweltminischderin jetzt g’schafft, dass sich die Uffmerksamkeit im Land ach emol e bissel uff ihr Baddei richt’t. Es Dumme isch blooß, dass es debei um ihr dilettantischi Personalbesetzungsbolledigg geht, un dass ihre die jetzt genau so um die Ohre fliecht wie ihr Polit-Karriere. Schad eichendlich. De Name Höfken hawwich mer grad emol gemerkt g’hatt. Ich mään jo blooß.