Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix. Auf diesem sanften Niveau blödelt der Comic-Zeichner Rötger Feldmann alias Brösel. Brösel wurde mit Filmen wie „Werner – Beinhart!“ bekannt, aber auch durch ein legendäres Rennen. Er trat 1988 auf seinem selbstgebauten Motorrad gegen den Kieler Kneipier „Holgi“ Henze in einem 1967er Porsche 911 an – und verlor. Das vielbeachte Ereignis fand auf dem – legendären – Flugplatz Hartenholm bei Kiel statt, „in einer wunderschönen Naturlage am Rand eines ausgedehnten Waldgebiets“, wie es auf der Flugplatz-Homepage heißt. Und: „Die vier Millionen Menschen, die im näheren Einzugsgebiet leben, verfolgen stets mit großem Interesse das Geschehen.“ Wir sagen: Eine tolle Sache.

Auch toll: Am Samstag wurde der Flughafen BER eröffnet.

Kein Witz.