Die ganz großen Zeiten des Fußballklubs Pirmasens und sein Name sind untrennbar miteinander verbunden: Heini „Brasil“ Seebach, der Starstürmer aus Erlenbrunn. Am Montag ist er, wie am Freitag bekannt wurde, im Alter von 85 Jahren gestorben.

1948, da war er elf, wechselte Heini Seebach vom SV Erlenbrunn zum FKP und entwickelte sich an der Zweibrücker Straße prächtig. Er gehörte bei allen vier Südwestmeisterschaften