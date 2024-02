Nun ist auch vertraglich geregelt, dass Luca Eichhorn wieder für den FK Pirmasens in der Fußball-Oberliga spielt.

Vergangenen Sommer hatte Oberligist FK Pirmasens sein Mittelfeld-Ass Luca Eichhorn offiziell verabschiedet. Der 26-Jährige, der von klein auf beim FKP war und auf 125 Regional- und Oberligaeinsätze kommt, wollte in den USA sein Studium fortsetzen. Die Amerika-Pläne haben sich inzwischen endgültig zerschlagen. Eichhorn, der schon einige Saisonspiele in der zweiten Mannschaft machte und jetzt wieder in Zweibrücken studiert, unterschrieb am Dienstagabend einen Vertrag bis Juni 2025 und dürfte zur Startelf im ersten Oberligaspiel nach der Winterpause am Samstag in Bitburg zählen.