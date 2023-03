Sebastian Kuhnhardt und Max Cölsch kehren nach Saisonende zum FK Pirmasens zurück.

Mittelfeldspieler Kuhnhardt, aktuell mit 13 Treffern für die Spielvereinigung Waldfischbach/Burgalben einer der besten Bezirksliga-Torjäger, und der noch bis Rundenende beim TSC Zweibrücken das Tor hütende Cölsch unterschrieben Ein-Jahres-Verträge. Beide sind für die zweite Mannschaft in der Verbandsliga vorgesehen.

Gegen Leverkusen dabei

Der 32-jährige Kuhnhardt machte für den FKP, bei dem er schon in der Jugend aktiv gewesen war, in den Jahren 2011 und 2012 35 Oberliga-Partien und das DFB-Pokal-Spiel gegen Bayer Leverkusen, ehe ihn gesundheitliche Probleme ausbremsten. Der aus Schweix stammende Cölsch spielte bis Sommer 2020 in verschiedenen Nachwuchs-Altersklassen und zuletzt in der U23 für „die Klub“, ehe es ihn nach Zweibrücken zog.

„Kuhni hat nach seiner längeren Pause im höherklassigen Fußball noch einmal richtig Bock auf die Aufgabe und wird uns dabei unterstützen, unsere jungen Spieler auf und neben dem Platz zu führen“, sagt der Sportliche Leiter des FKP, Marco Steil. Zum 22-jährigen Cölsch merkt er an: „Mit Max kommt ein stabiler, groß gewachsener Torhüter aus der Region zu uns, der das Umfeld schon kennt und im Jugendbereich bei uns ausgebildet wurde. Bei ihm sehen wir noch Entwicklungspotenzial.“

Volberg verlängert

Lukas Volberg aus dem aktuellen Verbandsligateam hat seinen Vertrag mit dem FKP bis Sommer 2024 verlängert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der eigenen Jugend. Schon sein Vater Karsten und sein Großvater Hansi spielten in der ersten Mannschaft. Steil: „Mit Lukas bleibt uns ein wichtiger Stammspieler erhalten.“