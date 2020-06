In getrockneten Algenblättern, wie sie etwa bei Sushi verwendet werden, hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit besonders hohe Gehalte an Cadmium, Blei, Arsen und Aluminium nachgewiesen. Auch die gemessenen Jodgehalte seien in der Regel zu hoch und möglicherweise gesundheitsschädlich, warnt das Amt. Einige Meeresalgen neigten dazu, Schadstoffe aus der Umwelt aufzunehmen und anzureichern. Arsen sei weniger ein Problem.