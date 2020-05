Wenn Pollen Mangelware sind, beschädigen Hummeln die Blätter von Pflanzen so, dass die schneller blühen. Das zeigt eine Studie der ETH Zürich mit Gewächshaus- und Wildpflanzen. Die Hummeln kneifen mit ihren Mundwerkzeugen in die Blätter. Diese kleine Beschädigung regt die Pflanzen an, neue Blüten zu bilden. Sie blühen dann früher als die Blumen, denen die Hummeln keinen Stupser gegeben haben.