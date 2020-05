Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen.

Mehr als drei Viertel der Mütter mit Schulkindern gehen arbeiten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren im Jahr 2018 rund 78 Prozent der Mütter, die in einer Partnerschaft leben, erwerbstätig. Damit stieg dieser Anteil binnen zehn Jahren um fast zehn Prozentpunkte. Im Jahr 2008 lag der Anteil der arbeitenden Mütter demnach bei gut zwei Dritteln (69 Prozent). Vollzeit arbeitet nur eine Minderheit (23 Prozent). Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Mütter mit Schulkindern hat einen Teilzeit-Job. In Baden-Württemberg (62 Prozent), Bayern (61 Prozent) und Rheinland-Pfalz (59 Prozent) waren die Anteile der Mütter mit Teilzeitbeschäftigung am höchsten. In Sachsen-Anhalt ist der Teilzeitanteil mit 35 Prozent am niedrigsten.