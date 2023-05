Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Vorwürfe von Verbraucherzentrale Dresden und Finanzexperten sind heftig: Sparkassen enthalten Kunden Zinsen vor und spielen dabei auf Zeit. Das wird zu einem immer drängenderen Problem.

Zeugnisse wurden am Freitag in Schulen mehrerer Bundesländer verteilt. Auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bekam eines – und das hat es in sich. Es strotzt derart vor versetzungsgefährdenden