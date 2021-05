Es ist nicht klug, ein Enddatum für den Verbrennungsmotor auszurufen. Mit synthetischen Kraftstoffen könnte er einen zweiten Frühling erleben.

Es ist voreilig, das Ende des Verbrennungsmotors auszurufen oder es gar mit einem Datum zu versehen. Der Autohersteller GM hat das gerade getan und dafür das Jahr 2035 benannt. Auch Länder wie Kanada und Japan, Niederlande und Frankreich haben angekündigt, dass irgendwann im nächsten Jahrzehnt keine Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden sollen. Vermutlich erzwingt die EU-Regulierung bereits früher ein Aussteigen aus der Technologie, mit der deutsche Motorenbauer den Standort zu Weltruhm geführt haben. Wenn die EU Kurs hält und CO 2 -Flottengrenzwerte sowie die Schadstoffregulierung mit Euro 7 verschärft, ist die Technologie schon deutlich vorher am Ende.