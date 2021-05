Wenn es nach dem Tüv geht, kommt auf Verbraucher demnächst ein neues Prüfzeichen für Cybersicherheit zu.

„Das Kürzel lautet CSC“, sagte der Präsident des Tüv-Verbands und Chef des Tüv Nord, Dirk Stenkamp bei der virtuellen Vorstellung des Zeichens. Es steht für cybersecurity certified, also übersetzt geprüfte Cybersicherheit. Glaubt man einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Tüv, lechzen deutsche Verbraucher danach geradezu. Gut zwei Drittel haben demnach große Sorge, dass mit dem Internet verbundenes Gerät in den eigenen vier Wänden mangels sicherer Technik zu Hacks und Datenmissbrauch einlädt. Drei Viertel aller Deutschen würden ein unabhängiges Prüfzeichen wünschen.

Der Marktanteil internetfähiger Geräte ist klein

Vier von zehn Befragten haben im Rahmen der repräsentativen Studie unter gut 1000 Konsumenten angegeben, schon einmal aus Furcht vor Cyberangriffen auf den Kauf smarter Geräte verzichtet zu haben. Die sehr überschaubare Verbreitung solcher Technik in deutschen Haushalten ist ein Spiegelbild dieser Einstellung.

Einsam an der Spitze rangieren internetfähige TV-Geräte mit einem Anteil von zwei Dritteln. Bei Internetradios ist es ein Drittel. Intelligente Steckdosen kommen auf 12 Prozent. Bei Kühlschränken mit dieser Technologie, die einmal als potenzielles Vorzeigeprodukt für das intelligente Heim galten, ist es unter 1 Prozent. „Sicherheitsbedenken blockieren die Entwicklung und fördern aktiven Marktverzicht“, folgert Stenkamp. Komplett auf internetfähige Haustechnik und Hausgeräte verzichten würden deshalb rund drei von vier Deutschen. Der Markt habe sich bei Weitem nicht so entwickelt wie einmal prognostiziert und warte immer noch auf seinen Durchbruch. Irrational sind die Ängste der Verbraucher nicht. „Ist eine vernetzte Lampe mit Schadsoftware infiziert, haben Hacker einen Fuß in der Tür und können den Laptop angreifen“, sagt Stenkamp. Im Zeitalter von Homeoffice bedeute das oft auch den Zugriff auf Unternehmensnetze.