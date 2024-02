Die gesetzlichen Renten sind im Schnitt deutlich niedriger als die Pensionen früherer Beamter. Viele empfinden dies als ungerecht. Die beiden Altersversorgungssysteme sind sehr unterschiedlich. Sie lassen sich kaum vergleichen, gerade auch was die Besteuerung anbelangt.

Brutto-Durchschnittswerte: In einem Gutachten der Universität Speyer von 2016 wird der Vergleich allein der durchschnittlichen Renten und Pensionen „als ohne jeden Zweifel unseriös“ bezeichnet. Aber die Durchschnittszahlen prägen die öffentliche Diskussion. So beliefen sich die Ruhegehälter laut Statistischem Bundesamt 2023 auf im Schnitt 3240 Euro monatlich, die gesetzlichen Renten nach mindestens 35 Versicherungsjahren aber nur auf 1550 Euro (jeweils brutto). Um eine Rente in Höhe von 3240 Euro zu erreichen, müssten Versicherte mit Durchschnittsverdienst (aktuell 3780 Euro) rund 86 Jahre arbeiten – eine utopische Vorstellung. Mehr als jede zweite Rente (53,2 Prozent) lag Ende 2021 unter 1000 Euro, nur 4,3 Prozent der Renten lagen über 2000 Euro.

Speziell in Rheinland-Pfalz betrugen die Altersrenten Anfang 2023 nach mindestens 35 Versicherungsjahren im Schnitt 1577 Euro brutto, wobei Männer auf 1743 Euro und Frauen auf 1281 Euro kamen. Zum Vergleich: Laut jüngstem Versorgungsbericht der Landesregierung 2022 beliefen sich die Ruhegehälter von Lehrkräften mit Einstiegsamt 3 (früher „gehobener Dienst“) auf rund 3360 Euro im Schnitt, bei Einstiegsamt 4 („höherer Dienst“) auf 4245 Euro. Frühere Hochschul-Bedienstete erhielten 5170 Euro, ehemalige Polizeibeamte aber nur 3260 Euro. Das zeigt, wie groß die Unterschiede auch bei den Pensionen sind.

Pension voll steuerpflichtig

Die Qualifikationen: Stark beeinflusst wird die Höhe der Renten und Pensionen durch die zuvor in Job oder Amt benötigte Qualifikation. Laut Gutachten der Universität Speyer verfügen der öffentliche Dienst und insbesondere Beamte über ein „deutlich höheres Qualifikationsniveau“ als andere Wirtschaftsbereiche. So betont der Deutsche Beamtenbund, dass rund zwei Drittel der Beamten mindestens Fachhochschulabschluss hätten. Dies führe „zwangsläufig und völlig legitim zu höheren Bezügen und somit auch zu höheren Versorgungsleistungen“.

Der Rentenversicherung gehören hingegen auch viele Ungelernte und Geringverdienende mit niedriger Qualifikation an. Topverdiener in der Privatwirtschaft zahlen wiederum nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze (derzeit 7550 Euro monatlich) in die Rentenkasse ein. Darüber liegende Einkommen erhöhen die Rente nicht, schaffen aber Spielraum für private Altersvorsorge. Laut Bundesinnenministerium (BMI) decken die Pensionen zudem regelmäßig das gesamte oder den überwiegenden Teil eines Erwerbslebens ab. Demgegenüber beruhen viele Mini-Renten darauf, dass Versicherte nur wenige Beitragsjahre aufweisen und lange Zeit entweder gar nicht berufstätig waren oder einer versicherungsfreien Beschäftigung nachgingen.

Renten „wachsen in Steuerpflicht hinein“

Die Besteuerung: Oft übersehen wird, dass Pensionen seit jeher voll steuerpflichtig sind. Das drückt die Bruttobeträge wegen der steuerlichen Progression netto umso mehr, je höher das Ruhegehalt ist. Die gesetzlichen Renten wachsen demgegenüber erst nach und nach in die Steuerpflicht hinein. So müssen Neurentner in diesem Jahr 84 Prozent der Rente versteuern. Im Gegenzug können die Beschäftigten geleistete Altersvorsorgebeiträge von der Steuer absetzen. Das hilft Steuern sparen, weil das Gehalt in der Regel höher ist als das Einkommen im Alter.

Krankheit und Pflege: Beamte müssen für Krankheits- und Pflegekosten selbst Vorsorge treffen, soweit sie von der Beihilfe nicht abgedeckt sind. Da die Beiträge zur privaten Krankenversicherung nach dem Risiko – nicht dem Einkommen – gestaffelt sind, mindert das die Brutto-Versorgungsbezüge gerade im Alter. Nach Angaben des BMI sind „regelmäßig mehrere Hundert Euro“ im Monat abzuführen. Im Unterschied dazu gilt für die Krankenversicherung der Rentner, dass die Versicherten die Hälfte der Beiträge zahlen und die gesetzliche Rentenkasse die andere Hälfte übernimmt. Bei einer Bruttorente von beispielsweise 1500 Euro bekommen Rentner derzeit im Schnitt rund 122 Euro monatlich abgezogen. Die Beiträge zur Pflegeversicherung stemmen sie allein.

Zwei Drittel des Grundgehalts

Die Berechnungsbasis: Die Höhe einer Pension richtet sich grundsätzlich nach der Dienstzeit und den ruhegehaltsfähigen Bezügen in den letzten zwei Dienstjahren. Laut BMI betrug der durchschnittliche, von der Länge der Dienstzeit abhängige Ruhegehaltssatz 2023 rund 67 Prozent. Der Höchstruhesatz liegt bei 71,75 Prozent mit 40 Dienstjahren. Das heißt, dass Pensionäre des Bundes im Schnitt zwei Drittel oder mehr des letzten Grundgehalts (gegebenenfalls plus Familienzuschlag) erhalten. Für die Rente der gesetzlich Versicherten ist hingegen der Verdienst im Schnitt des ganzen Erwerbslebens maßgeblich – also unter Einbeziehung auch der ersten Berufsjahre, in denen das Gehalt meist noch relativ niedrig ist.

Die Betriebsrente: Gesetzlich Versicherte haben neben ihrer Rente oft auch Anspruch auf eine Betriebsrente, die als zweite Säule der Altersversorgung bezeichnet wird. Für Pensionäre gibt es einen solchen Zuschlag nicht, da das Ruhegehalt die zweite Säule mit umfasse, wie das BMI erklärt. Allerdings können auch längst nicht alle Rentner eine Betriebsrente erwarten. Laut jüngstem Alterssicherungsbericht der Bundesregierung hatte im Jahr 2019 nur gut die Hälfte der 33,8 Millionen der versicherungspflichtigen Beschäftigten (53,9 Prozent) eine Anwartschaft darauf.

2023 starker Anstieg der Renten

Die Erhöhungen: Die jährlichen Anpassungen der Renten folgen in erster Linie der Entwicklung der beitragspflichtigen Bruttogehälter und darüber hinaus Veränderungen im zahlenmäßigen Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern sowie des Beitragssatzes. Rentenkürzungen, die aufgrund dieser Faktoren eigentlich nötig wären, sind gesetzlich ausgeschlossen, sie werden aber mit künftigen Erhöhungen verrechnet.

2023 und 2022 stiegen die Renten besonders stark um 4,39 beziehungsweise 5,35 Prozent, 2021 gab es eine Nullrunde.

Über Anpassungen der Versorgungsbezüge von Pensionären entscheidet der Gesetzgeber, der sich dabei in der Regel an die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder (T-VL) und – darauf aufbauend – die Veränderung etwa der Grundgehälter und Amtszulagen der aktiven Beamten anlehnt. In Rheinland-Pfalz gab es laut Ministerium der Finanzen zuletzt lineare Steigerungen der Versorgungsbezüge von 3,2 Prozent (Januar 2020), 2,0 Prozent (Juli 2020), 1,4 Prozent (Januar 2021) und 2,8 Prozent (Dezember 2022). Bei den Auszahlungen ist jeweils der persönliche Ruhegehaltssatz zu beachten.

Inflationsausgleich: Im Dezember 2023 kündigte die Landesregierung an, den Länder-Tarifabschluss auf die Beamten „vollumfänglich“ zu übertragen, wovon auch die Versorgungsempfänger profitierten. Es geht dabei unter anderem um Inflationsausgleichszahlungen, die grundsätzlich steuerfrei sind, wie das Finanzministerium auf Anfrage bestätigte. Der Sozialverband Deutschland kritisiert, dass Rentner eine solche steuerbefreite Sonderzahlung nicht erhalten würden.

Konkret sieht der Gesetzesentwurf vor, dass die Versorgungsempfänger für Dezember 2023 eine einmalige Inflationsausgleichszahlung erhalten, deren Höhe sich durch Multiplikation des Ausgangsbetrags 1800 Euro mit dem persönlichen Ruhegehaltssatz ergibt. Weitere Ausgleichszahlungen sollen für die Monate Januar bis Oktober 2024 folgen, und zwar jeweils in Höhe von 120 Euro (insgesamt 1200 Euro) multipliziert mit dem Ruhegehaltssatz. Beim Höchstsatz von 71,75 Prozent ergibt sich also ein Gesamtbetrag von rund 2152 Euro (3000 mal 0,7175). Für November 2024 ist dann eine Erhöhung um 200 Euro Sockelbetrag und ab 1. Februar 2025 um 5,5 Prozent vorgesehen.

Lohn für „Lebensberuf“

Der Status: Laut Grundgesetz ist das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“ zu regeln. Zu diesen Grundsätzen zählt das Bundesverfassungsgericht das Alimentationsprinzip, wonach der Dienstherr verpflichtet ist, „den Beamten und seine Familie lebenslang angemessen zu alimentieren“. Die Besoldung ist dem Gericht zufolge die Gegenleistung dafür, dass sich der Beamte „mit seiner ganzen Persönlichkeit zur Verfügung stellt“ und dem öffentlichen Dienst „als Lebensberuf“ ganz widmet. Eine derartige Bindung gehen gesetzlich Versicherte nicht ein.