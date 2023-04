Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rundum gelungenes SUV. Prima Platzverhältnisse. Geräumig. Gut verarbeitet. Umweltvorteil nur durch häufiges Laden. Detailschwächen. So lautete unser Urteil 2020 über den Opel Grandland Plug-in-Hybriden, der damals noch ein X im Namen führte und ab 42.345 Euro kostete. Die ab 16. Oktober bei den Händlern stehende erneuerte Version ist noch einen Tick attraktiver.

Der Wagen sei „ein echtes deutsches SUV“, hieß es jetzt bei der Fahrvorstellung in Frankfurt und im Taunus. Denn der Grandland wurde am Stammsitz in Rüsselsheim