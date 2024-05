Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf das Pokalspiel am Mittwoch folgt der Ligaalltag am Sonntag. Und der hat es noch in sich für die U19 des 1. FC Kaiserslautern.

Ein packendes Finale hat die Mannschaft unter der Leitung von Trainer Dennis Will hinter sich. Am Mittwoch ging es im Endspiel des Südwestdeutschen Pokals gegen Mainz 05. Und bis zur 110. Spielminute war