Der bereits im Sommer 2022 eingeleitete Übergang an der hauptamtlichen Führungsspitze der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (DRV) in Speyer ist abgeschlossen.

Bettina Rademacher-Bensing wurde am Mittwoch als neue DRV-Geschäftsführerin ins Amt eingeführt. Ihr Stellvertreter, der Jurist Johannes Reichert (52), bildet mit ihr gemeinsam die neue Geschäftsleitung. Rademacher-Bensing war im November 2022 von der Vertreterversammlung der DRV in ihr neues Amt gewählt worden. Die 57-Jährige gebürtige Westfälin ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie wohnt seit vielen Jahren in Mannheim.

Viel Führungserfahrung

Die neue DRV-Geschäftsführerin kommt von der Bundesagentur für Arbeit (BA) und bringt viel Führungserfahrung mit – zuletzt in der Geschäftsführung der BA-Regionaldirektion Hessen in Frankfurt. Vorher war sie bereits als Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Krefeld und als langjährige Kanzlerin der BA-Hochschule in Mannheim für deren Management verantwortlich. Nach ihrem sprach- und sozialwissenschaftlichen Studium mit anschließender Promotion sammelte Rademacher-Bensing Berufserfahrungen als Unternehmensberaterin.

Verabschiedet wurde am Mittwoch der bisherige DRV-Geschäftsführer Matthias Förster. Der 66-Jährige ist am 31. Januar nach über 30 Jahren in der DRV, davon acht in der Geschäftsleitung, in den Ruhestand getreten.

