Staffelübergabe an der Spitze der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz: Die Amtszeit des Geschäftsführers Matthias Förster ist am Dienstag abgelaufen. Am Mittwoch hat seine Nachfolgerin Bettina Rademacher-Bensing ihr Amt angetreten.

Zum zweiten Mal in der Geschichte der 130 Jahre alten Behörde ist mit Bettina Rademacher-Bensing eine Frau Chefin. Und mit Johannes Reichert (52) aus Mainz als stellvertretendem Geschäftsführer