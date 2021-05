Dieser Innenraum dürfte einer der wandelbarsten sein, den die Schwaben in den letzten Jahren konstruiert haben. Beinahe wird aus dem GLB so ein als SUV getarnter Kompaktvan.

Was ist das für ein Auto?

Definitiv ist der GLB nicht die Mini-G-Klasse, die in den vergangenen Jahren immer mal wieder in der Gerüchteküche auftauchte. Äußerlich erinnert das Auto eher an das größte SUV mit den Stern: den GLS. Die Balance aus klaren Kanten und sanften Rundungen ist den Designer gelungen.Technisch sind die Verwandtschaftsverhältnisse in der Kompaktklasse angesiedelt. Die GLB-Geschwister heißen CLA, GLA, A- und B-Klasse. Die stolze Länge von 4,63 Metern verrät, dass es sich beim GLB um alles andere als einen Winzling handelt.

Wie fühlt man sich in dem Auto?

In keinem Fall so, als würde man in einem Kompaktwagen sitzen. Obwohl der GLB mit 1,83 Metern rund sechs Zentimeter schmaler ist als der größere GLC, kann er mit einem bemerkenswerten Raumgefühl punkten. Die längs um 14 Zentimeter verschiebbare Rückbank lässt einem die Wahl, den Passagieren im Fond etwas mehr Beinfreiheit zu bieten oder den Kofferraum um 179 Liter zu vergrößern.

Welchen Antrieb hat das Auto?

Einen, der einem auch bei winterlichen Straßenverhältnissen das Vorankommen erleichtern kann. Denn die 4-Matic genannte Allradtechnik verteilt die Kraft des Diesel-Vierzylinders bei Bedarf auf beide Achsen. Der Selbstzünder überzeugte auch im Zusammenspiel mit dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe auf längeren Autobahnetappen mit einer zurückhaltenden Geräuschkulisse und einem vergleichsweise überschaubaren Durst.

Bis es die für kürzlich enthüllte Elektro-Variante EQB in die Verkaufsräume schafft, fehlen dem GLB alternative Antriebe – inklusive eines Plug-in-Hybrids.

Was bietet einem das Auto?

Wie bei Mercedes inzwischen üblich, schaut der Fahrer auf das farbenfrohe Duett zweier Breitbild-Monitore, die ohne schattenspendende Hutze auskommen. Die Sprachanweisungen ergänzen die Bedienmöglichkeiten per berührungsempfindlichem Feld auf der Mittelkonsole und den Tasten des Multifunktionslenkrads. Bei Dunkelheit erzeugt das mehrfarbige Ambiente-Licht – vor allem dank der schlau angeleuchteten Lüftungsdüsen – eine ganz besondere Stimmung.

Wem fünf Sitzplätze wie in unseren Testwagen nicht reichen, kann eine dritte Sitzreihe (Aufpreis 1381 Euro) ordern.

Mercedes-Benz empfiehlt für die Plätze sechs und sieben eine maximale Körperlänge von jeweils 1,68 Metern, was exakt der Größe eines üblichen Crash-Test-Dummies entspricht.

Für welche Strecken ist das Auto geeignet?

Durch Autobahn-Baustellen fährt man am besten nur mit ausgeschaltetem Spurverlassenswarner. Denn die Elektronik greift beim Überfahren einer Fahrbahnmarkierung nicht etwa mit einer sanften Lenkbewegung ins Geschehen ein, sondern meldet sich mit einem ruppigem Anbremsen der rechten oder linken Räder.

Leider passierte das während unserer Testfahrten mehrmals, als zwischen rot-weißen Warnbaken ungültige Markierungen überfahren werden mussten. Beim Fahrer und beim nachfolgenden Verkehr löste das wiederholt Zusammenzucken und Kopfschütteln aus.

Plus und Minus

Variabler Innenraum; Testverbrauch nahe am Normwert. – Nervender Spurverlassenswarner; keine Plug-in-Hybridvariante verfügbar; hoher Preis.

Autogramm

Mercedes-Benz GLB 200d 4-Matic

Typ: Kompakt-SUV; Grundpreis: 42.038 Euro; Länge: 4,63 Meter; Breite: 1,83 Meter; Höhe: 1,66 Meter; Radstand: 2,83 Meter; Leergewicht: 1735 Kilogramm; Zuladung: 515 Kilogramm; Kofferraum: 570 Liter; Sitze: fünf; Motor: Vierzylinder-Diesel; Hubraum: 1950 Kubikzentimeter; Leistung: 150 PS/110 kW bei 3400-4400 U/min; maximales Drehmoment: 320 Newtonmeter bei 1400-3200 U/min; Getriebe: Achtgang-Doppelkupplung; Spitze: 201 km/h; 0 auf 100 km/h: 9,3 Sekunden; Normverbrauch (WLTP): 6,4-5,7 Liter Diesel pro 100 Kilometer; CO2-Ausstoß (WLTP): 168-150 g/km; Testverbrauch: 6,2 Liter pro 100 Kilometer.