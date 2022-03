Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), die auch einen Standort in Mainz hat, hat mit 817 Millionen Euro das beste Vorsteuerergebnis seit der Finanzkrise 2008 erzielt.

Das Konzernergebnis nach Steuern fiel mit 418 Millionen Euro allerdings etwas niedriger aus als im Vorkrisenjahr 2019 (444 Mio Euro). Im Vergleich zu 2020 konnte die Bank ihren Nettogewinn mehr als verdoppeln, wozu neben höheren Erträgen auch eine deutlich geringere Risikovorsorge beitrug.

Nachdem die LBBW 2020 wegen der Corona-Krise und eines Kredits an die Pleitefirma Wirecard gut 540 Millionen Euro in die Risikovorsorge gesteckt hatte, legte sie im vergangenen Jahr 240 Millionen Euro zurück. Vorstandschef Rainer Neske sagte, er halte dies trotz des Ukraine-Kriegs für „eine gute Indikation für das Jahr 2022“. In Russland hat die LBBW netto – also nach Garantien und Absicherungsgeschäften – 90 Millionen Euro im Feuer. Zum Vergleich: Insgesamt beläuft sich die Summe der an Unternehmenskunden ausgereichten Kredite auf 90 Milliarden Euro. Auch mit Blick auf die Folgen des Krieges für hiesige Unternehmen zeigte sich Neske gelassen. Der Konflikt werde „die Stabilität und Solvenz der Unternehmen in der Breite nicht beeinflussen“.