Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Frühjahrsumfrage unter Handwerksbetrieben in der Pfalz zeugt von Verunsicherung. Während ein Teil der Unternehmen optimistischer in die Zukunft blickt als vor einem Jahr, bewertet die Handwerkskammer die Lage etwa im Bausektor in der Region als „bedrohlich“.

Die Baubranche bleibt das Sorgenkind im Pfälzer Handwerk. Das hat die Frühjahrs-Konjunkturumfrage der Handwerkskammer der Pfalz (HWK) ergeben. Noch vor nicht allzu langer Zeit brummte das