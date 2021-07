Die Zahl der Kliniken in Rheinland-Pfalz ist seit Jahren rückläufig.

Der Weg ins nächste Krankenhaus sollte im Notfall nicht allzu weit sein. Aber die Zahl der Kliniken in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Waren es 1991 noch rund 2400, zählt das Statistische Bundesamt aktuell noch 1914 Krankenhäuser. In Rheinland-Pfalz schloss in den Jahren 2002 bis 2019 rund jede fünfte Klinik. Nur bei den privaten Trägern blieb die Zahl der Häuser in den vergangenen Jahren konstant (2002: 18 Kliniken, 2019: 19). Der Chef des Gemeinsamen Bundesausschusses, Josef Hecken, hatte kürzlich gefordert, die Zahl der Krankenhäuser auf 1200 zu reduzieren. Die Kliniken müssten die Arbeit klüger untereinander aufteilen. Der Bundesausschuss ist mit Vertretern von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen besetzt.