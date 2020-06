In einer Fleischfabrik des Marktführers Tönnies im westfälischen Rheda-Wiedenbrück sind 1300 Arbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, die Produktion wurde daraufhin gestoppt. Laut einer Anfrage des Mitteldeutschen Rundfunks ist die Situation für Aldi, Lidl und Rewe jedoch kein Grund, Tönnies-Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Sie berufen sich auf die Einschätzung des Bundesamts für Risikobewertung, nach der der Verzehr „zum jetzigen Kenntnisstand“ unbedenklich sei. Der Chef des Hygieneinsituts in Berlin sagte jedoch der BILD-Zeitung, der Verzehr des Fleisches sei „brandgefährlich“, wenn es vorher nicht stark erhitzt wurde.

Tönnies beliefert täglich rund 750 Tonnen Frischfleisch und 100 Tonnen Tiefkühlgerichte an Supermärkte und Discounter in der Bundesrepublik aus. Wer die Produkte des Unternehmens vorsichthalber für die nächste Zeit meiden will, findet hier die nötigen Informationen dazu.

Identifikationsnummer gibt Aufschluss

Laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sind Produkte mit Tönnies-Fleisch an den Identifikationsnummern NW 20202 EG, NW 20028 EG und NW 20045 EG zu erkennen. Bei Metzgern findet sich diese Nummer nicht auf der Ware, zudem sind sie nicht dazu verpflichtet, Fragen zur Herkunft des verkauften Fleisches zu beantworten. Möchte der Metzger dazu vehement keine Angaben machen, ist Skepsis angebracht.

Manche nennen es Schnitzel

Unter dem Markennamen „Tillman’s“ vertreibt Tönnies verschiedene Tiefkühlprodukte und frisches, verpacktes Fleisch. Dazu gehören „Tillman’s Toasty“ sowie Hackfleisch, Steaks oder Geschnetzeltes von „Tillman’s Qualitätsmetzgerei“. Unter dem Markennamen „Tillman’s“ werden zudem Burgerfleisch, Spare Ribs, Schnitzel, Köttbullar, Cordon Bleu und „Mettwurstspezialitäten“ vertrieben.

Hoher Marktanteil im Wurstregal

Zwischen 2011 und 2014 übernahm Tönnies die Zur-Mühlen-Gruppe, das Markensortiment wuchs dadurch noch einmal deutlich an. Zu den Marken, in denen Tönnies-Fleisch verwendet wird, zählen heute: Böklunder, Gutfried, Zimbo, Hareico, Marten, Lutz, Weimarer, Dölling, Astro, Redlefsen, Schulte, Könecke, Jensen’s, Heine’s, Zerbster Original, Plumrose, Naumburger, Wilx und Vevia.

Supermärkte und Discounter

Lidl, Rewe und Aldi halten das Fleisch für unbedenklich und verkaufen es weiter. Bei Lidl sind Tönnies-Produkte unter der Marke „Landjunker“ zu finden, bei Aldi stehen sie als „Meine Metzgerei“ im Regal. Bei Rewe/Edeka werden Tönnies-Fleischprodukte unter der Marke „Gut und Günstig“ verkauft, bei Kaufland unter „K-Classic“.