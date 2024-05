Am Wochenende ging es im Kanupark in Markkleeberg bei Leipzig in den entscheidenden Wettkämpfen im Kanuslalom um die Olympia-Tickets für Paris in der Leistungsklasse 19 Jahre und älter und um die Qualifikationen für die Nationalmannschaft. Britta Jung aus Höheischweiler verpasste die Aufnahme in den Nationalkader nur knapp.

Die jeweils drei besten Athleten in den Altersklassen U23 (19 bis 23 Jahre) und U18 (15 bis 18 Jahre) qualifizierten sich dabei für die Nationalmannschaft. Als jüngste Fahrerin im Feld startete, wie am Wochenende zuvor, auch wieder die erst 15-jährige Britta Jung für die Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken im Canadier-Einer (knieend mit dem Stechpaddel) und im Kajak in der Altersklasse U18. Am Samstag war die Strecke sehr schwer gehängt, die Schülerin des Immanuel-Kant-Gymnasiums Pirmasens kämpfte sich im Canadier-durch und fuhr im Finale auf Platz acht. Im Kajak verpasste sie mit Platz elf knapp das Finale.

Tags darauf fand sie eine deutlich bessere Fahrlinie und zog in beiden Disziplinen problemlos ins Finale ein. Im Canadier-Einer wurde sie erneut Achte. Im Kajak, ihrer Lieblingsdisziplin, fehlte ihr am Ende etwas die Kraft, es wurde Rang sieben. Im Gesamtergebnis war es für Jung damit Platz neun im Canadier und Platz fünf in der Kajak-Konkurrenz. Bruder und Coach Holger Jung als auch Kadertrainer Jörg Blees waren mit Jungs tollem Ergebnis sehr zufrieden.