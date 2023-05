Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der durch die Pandemie bedingte Rückzug in die eigenen vier Wände und den heimischen Garten haben dem Pfälzer Bau- und Gartenmarktkonzern Hornbach einen kräftigen Schub bei Umsatz und Gewinn beschert.

So wuchs der Umsatz in dem am 28. Februar beendeten Geschäftsjahr 2020/21 trotz teils monatelanger Schließung von Märkten um 15,4 Prozent auf 5,45 Milliarden Euro. Das bereinigte