Für viele ist ein Camper in der Pandemie zum Inbegriff von Freiheit geworden. Die Deutschen zog es im vergangenen Sommer auf den Camping-Platz – und das am liebsten im eigenen Wohnmobil. Mit einem Plus von 41,4 Prozent verzeichneten Wohnmobile bei den Pkw-Neuzulassungen hierzulande den stärksten Zuwachs im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr. In Rheinland-Pfalz wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt im vergangenen Jahr 3516 Wohnmobile neu zugelassen, was einem Plus von 35,3 Prozent im Vergleich zu 2019 entspricht. Die neue Lust auf das fahrende Zuhause wird wohl auch noch diesen Sommer anhalten – und den Herstellern zu glänzenden Absatzzahlen verhelfen.