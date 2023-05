Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob in Bus oder Bahn, während einer Teambesprechung oder auf dem stillen Örtchen: Mit dem Smartphone lässt es sich überall unkompliziert mal eine Runde digital spielen. Das war lange Zeit anders. Bis am 28. September 1990 der Game Boy in Europa auf den Markt kam – und eine ganze Generation prägte.

Zugegeben, anderswo auf der Welt durften Jugendliche und Technikbegeisterte das kleine, graue Kästchen schon deutlich früher in den Händen halten, als in Deutschland. Von Anfang