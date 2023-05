Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 250 Chemikanten-Azubis hat die BASF derzeit. Einer von ihnen ist Nicolai Bölke. Das Werksgelände in Ludwigshafen hat der 23-Jährige aber seit Wochen nicht betreten: Wegen Corona büffeln die Nachwuchskräfte zu Hause, am Computer und mit dem Tablet, per Livestream und Videokonferenzen. Bölkes Fazit: Ausbildung virtuell kann vieles. Manches fehlt aber doch.

Facetime, Whatsapp, Webex: die Vokabeln kommen Nicolai Bölke ganz selbstverständlich über die Lippen. Die elektronischen Kommunikationskanäle sind das große Fenster