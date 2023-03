Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutschland hat sich über seine Energieversorgung Illusionen gemacht, die nun geplatzt sind. Jetzt ist guter Rat wirklich teuer.

In Deutschland haben viele in Politik und Wirtschaft daran geglaubt, dass ein Netz von wechselseitiger ökonomischer Abhängigkeit ein Faktor ist, der den Frieden sichert und Krieg in Europa zumindest