Nach monatelangen Verhandlungen hat die Truck-Sparte des Autobauers Daimler die Eckpunkte für die Zukunft des Standorts Mannheim festgelegt. Das Nutzfahrzeug-Motorenwerk soll sich künftig auf Batterietechnologien und Hochvoltsysteme fokussieren.

Geplant sei der Aufbau eines Pilotprojekts zur Fertigung von Batteriezellen in Mannheim, teilte das Unternehmen am Freitag in Stuttgart mit. Dabei gehe es insbesondere um den Aufbau von Know-how, sagte