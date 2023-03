Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Daimler hat im zweiten Quartal einen herben Verlust eingefahren. Der Absatz des Geschäftsfelds in der Lkw- und Bussparte ist um mehr als die Hälfte eingebrochen. Das ist besonders für die Werke in Wörth und in Mannheim schmerzhaft.

In den Monaten April bis Juni 2020 schreibt Daimler einen Verlust von 1,9 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz ging im selben Zeitraum um 29 Prozent auf rund 30 Milliarden