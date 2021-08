Möglichst schnell und unbürokratisch – das war die Leitlinie bei der Auszahlung der Corona-Soforthilfe an Unternehmen und Selbstständige. Über 67.000 Anträge wurden in den vergangenen Wochen allein in Rheinland-Pfalz bewilligt. Aber Achtung: Nur wer tatsächlich in einer existenzbedrohenden Lage war, kann das Geld behalten. Was jetzt zu beachten ist.

Am 29. März war es in Rheinland-Pfalz so weit: Soloselbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen konnten die Corona-Soforthilfen beantragen, wenn eine existenzbedrohende Wirtschaftslage vorlag. Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern erhielten einmalig pauschal 9000 Euro, bei Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern betrug die Soforthilfe 15.000 Euro. Beantragt werden konnte sie per Online-Antrag. Das Interesse war groß – bis Mitte Juni bewilligte die Landesförderbank ISB 67.000 Anträge mit einem Volumen von mehr als 531 Millionen Euro.

Wurde zu viel Geld ausbezahlt?

Wie lange dauert der Lockdown? Wie hoch werden meine wirtschaftlichen Einbußen sein? Wie weit reichen meine Rücklagen? Diese Fragen konnten von den Betroffenen zu Beginn der Corona-Krise nur schwer eingeschätzt und bewertet werden. Manche Unternehmer haben die Soforthilfe beantragt, weil sie Liquiditätsprobleme befürchteten, die dann nicht eintraten. Da anfangs die genauen Bedingungen der Förderungen unklar waren, haben manche die Unterstützung beantragt, ohne zu wissen, dass sie die Voraussetzungen nicht erfüllten. So kam es vor, dass Lohnkosten oder Abschreibungen mit in die Berechnungen des Engpasses einbezogen wurden oder auch die privaten Lebenshaltungskosten, was beides nicht erlaubt ist.

Hinzu kommt, dass die Banken häufig den Höchstbetrag ausbezahlt haben, um die Abwicklung zu vereinfachen. Technische Probleme führten in Einzelfällen auch zu doppelten Anträgen oder Bewilligungen. Bei der rheinland-pfälzischen Förderbank ISB gingen allein 38.000 doppelt gestellte Anträge ein.

Muss ich zu viel erhaltene Soforthilfe zurückzahlen?

Die Soforthilfe ist kein Geschenk, sondern nur für Unternehmen gedacht, die tatsächlich in einer Existenzkrise waren oder sind. Wer am Ende der drei Fördermonate feststellt, dass die Summe den tatsächlichen Liquiditätsbedarf übersteigt, muss den zu viel gezahlten Betrage zurückzahlen. „Dies gilt auch, wenn durch die gleichzeitige Inanspruchnahme von Zuschüssen aus verschiedenen Hilfsprogrammen eine Überkompensation eingetreten ist“, informiert das Bundeswirtschaftsministerium.

Die Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz rät, die zu viel gezahlten Soforthilfen „unverzüglich“ zurückzuzahlen, weil sonst strafrechtliche Konsequenzen drohten: „Wer gegenüber der zuständigen Stelle unrichtige beziehungsweise unvollständige Angaben macht oder diese Stelle über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt, muss als Antragsteller zudem mit einer Strafverfolgung unter anderem wegen Subventionsbetrugs (Paragraf 264 Strafgesetzbuch, StGB) rechnen. Für die Strafbarkeit reicht bereits eine leichtfertige Begehung aus (Paragraf 264 Absatz 5 StGB)“, informiert die Kammer.

Wie wird geprüft?

„In Rheinland-Pfalz wird das im Rahmen einer Verwendungsnachweisprüfung durch die ISB erfolgen“, teilte eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministeriums auf Anfrage mit. Die Details würden zurzeit vom Wirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit der ISB ausgearbeitet. Geplant ist zum Beispiel eine digitale Prüfung der erforderlichen Daten.

Die Steuerberaterkammer empfiehlt, den drohenden Liquiditätsengpass und die existenzbedrohende Notlage zu dokumentieren. So könne auch später noch – wenn beispielsweise das Finanzamt nachfragt – der Vorwurf entkräftet werden, die Soforthilfe unberechtigterweise erhalten zu haben.

Wie läuft die Rückzahlung ab?

Wer die Corona-Soforthilfe zurückzahlen möchte, kann direkt Kontakt mit der ISB unter der E-Mail-Adresse csh-team@isb.rlp.de aufnehmen. Bislang sind knapp 8,5 Millionen Euro an Zurückzahlungen bei der ISB eingegangen.