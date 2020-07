Die Corona-Krise ziehe voraussichtlich auch die Preise und Mieten für Büros mit nach unten, meldet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und bezieht sich auf eine eigene Hochrechnung. Grund dafür sei, dass die Beschäftigten auch künftig häufiger im Homeoffice arbeiteten. Besonders stark könnte der Abschwung auf dem Büromarkt in den großen Städten und dort in den Toplagen werden. Ob die Mieten für Büros auch in Pfälzer Städten runtergehen, ist noch unklar. Unmittelbar vor Beginn der Krise waren die Preise hier laut Immobilienverband Deutschland (IVD) jedenfalls noch stabil und nahezu unverändert auf dem Niveau der beiden Vorjahre. In Städten mit mehr als 40.000 Einwohnern werden die höchsten Mieten demnach in Ludwigshafen gezahlt, die niedrigsten in Pirmasens.