Im Jahr 2020 habe bei der Commerzbank die Unterstützung der Unternehmer- und Firmenkunden im Fokus gestanden. Das teilte Volker Stuckmann, verantwortlich für das Firmenkundengeschäft in der Pfalz und im Saarland, mit. 2020 seien 50 Prozent mehr digitale Geldmarktkredite abgeschlossen worden als im Vorjahr. Auch im Privatkundengeschäft habe die Nutzung digitaler Anwendungen stark zugenommen. Laut David Schüler, Leiter Privat- und Unternehmerkunden in der Pfalz und im Saarland, sei die Anzahl der Banking-App-Nutzer in der Region 2020 um 36 Prozent gestiegen. „Insgesamt haben wir 2020 in der Pfalz netto 2290 neue Kunden gewinnen können. Wir betreuen hier nun insgesamt 82.400 Kunden“, so Schüler. Besonders beliebt waren Wertpapiersparpläne: Ihre Zahl stieg in der Pfalz um 26 Prozent, so die Angaben.