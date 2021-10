Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an den deutschen Chemiker Benjamin List und seinen US-Kollegen David MacMillan.

Die beiden Wissenschaftler werden für die Entwicklung eines „genialen“ neuen Instruments zum Aufbau von Molekülen geehrt, wie die Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekanntgab. Die sogenannte asymmetrische Organokatalyse sei wichtig für die Arzneimittel-Forschung und habe die Chemie umweltfreundlicher gemacht. Der Vorsitzende des Nobelkomitees für Chemie, Johan Aquvist, sagte, mit dem Instrument könnten Forscher nun viele Produkte effizienter herstellen, von neuen Medikamenten bis zu Solarzellen. „Auf diese Weise bringen Organokatalysatoren der Menschheit den größten Nutzen.“

Der 53-jährige List stammt aus Frankfurt und ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Der gleich alte MacMillan stammt ursprünglich aus Schottland und ist Professor an der US-Elite-Universität Princeton. Sie werden sich das Preisgeld von 10 Millionen Kronen (rund 985.000 Euro) teilen.

List: „Dachte, jemand macht einen Witz“

List hatte den Anruf aus Stockholm nach eigener Aussage überhaupt nicht erwartet. „Ich dachte, jemand macht einen Witz. Ich saß gerade mit meiner Frau beim Frühstück“, sagte der bei der Pressekonferenz zugeschaltete Chemiker. Seine Frau witzele jedes Jahr bei der Nobelpreis-Vergabe, dass er sein Telefon im Auge behalten solle. „Aber heute haben wir den Witz noch nicht mal gemacht.“

2020 war der Chemie-Nobelpreis an die Erfinderinnen der Gen-Schere, die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Wissenschaftlerin Jennifer Doudna, gegangen. Am Montag und Dienstag waren die Nobelpreise für Medizin und Physik vergeben worden: Der Medizin-Nobelpreis ging an die US-Forscher David Julius und Ardem Patapoutian. Der deutsche Klimaforscher Klaus Hasselmann erhielt den Physik-Nobelpreis zusammen mit seinem US-japanischen Kollegen Syukuro Manabe und dem Italiener Giorgio Parisi.