Die Bus-Sparte des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck möchte bei elektrisch angetriebenen Bussen künftig mehr Synergieeffekte mit den E-Lkw des Unternehmens erreichen.

Daimler Buses will profitabler werden, um seine Elektrifizierungsstrategie voranzutreiben. Wie der Hersteller am Montag mitteilte, sollen sich dafür künftig E-Busse verstärkt den Antriebsstrang, Komponenten und Technologien mit den E-Lkw von Daimler Truck teilen – „wo immer möglich“. Seit 2018 fertigt das Daimler-Truck-Segment elektrisch angetriebene Stadtbusse in Serie, ab Mitte der Dekade sollen E-Überlandbusse und bis 2030 E-Reisebusse folgen.

Till Oberwörder, Chef des Bus-Herstellers, strotze am Montag in einer Runde mit Fachjournalisten nur so vor Optimismus. Nach einem massiven Knick während der Corona-Pandemie sei das Unternehmen wieder in der Spur. „Wir sind zurück“, sagte Oberwörder. „Die Krise im Busgeschäft ist vorbei.“

Kein Stellenabbau geplant

Daimler Buses hat 2023 weltweit rund 26.200 Einheiten verkauft, was einem Plus von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anstieg resultiere im Wesentlichen aus einer Erholung des europäischen Reisebusmarktes, hieß es am Montag. Auf Vor-Corona-Niveau sei der Absatz allerdings noch nicht, sagte Oberwörder.

Mit seinen Produktionsstandorten in Mannheim (rund 3500 Mitarbeiter) und Neu-Ulm (rund 3650) ist Daimler Buses nach eigenen Angaben der einzige Hersteller von Bussen über 8 Tonnen, der in Deutschland Stadt-, Land- und Reisebusse fertigt.

Oberwörder sprach von einer guten Auslastung an beiden Standorten, ein Stellenabbau sei nicht geplant. „Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt“, sagte Oberwörder. Das gelte auch für den vollelektrisch angetriebenen Stadtbus eCitaro, der etwa doppelt so teuer ist wie sein Diesel-Äquivalent, und von dem das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 500 Stück verkauft habe.

Auch interessant: Forscher aus Kaiserslautern arbeiten am ersten E-Reisebus