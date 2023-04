Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rasant steigende Energie- und Materialpreise, Lieferengpässe und ein eklatanter Mangel an Fachkräften: Viele Handwerksbetriebe in der Pfalz kämpfen zurzeit mit Schwierigkeiten, die sie teilweise in ihrer Existenz bedrohen.

Die galoppierende Steigerung der Energiepreise bedroht massiv das Überleben vieler pfälzischer Handwerksbetriebe. Das betont der Präsident der Handwerkskammer der Pfalz, Dirk Fischer.