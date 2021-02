Kleine digitale Funkanhänger sollen Smartphone-Dienste erweitern. Apple dachte lange zu laut darüber nach. Nun ist Samsung dem Konkurrenten zuvor gekommen.

Die Smart Tags von Samsung sehen aus wie ein Stück Schneiderkreide. Es gibt sie in Schwarz und Beige. Sie haben eine haltbare Knopfzelle verbaut. Und sie sollen dabei helfen, verlegte, vergessene oder verlorene Gegenstände wiederzufinden. Das klappt per Bluetooth-Verbindung zwischen Smart Tag und Smartphone. Auf dem muss die passende App von Samsung installiert sein. Leider funktioniert das Ganze ausschließlich mit Samsung-Smartphones – ein strategischer Fehler, denn Apple wird wie üblich seine vielleicht bald erscheinenden Tags auch nur für iPhones einrichten.

Ist der vermisste Gegenstand, an dem der Smart Tag befestigt, in Reichweite, kann er mit dem Handy aufgespürt werden. Der Abstand darf – bei ungestörter Verbindung – bis zu 120 Meter betragen. Sind Portemonnaie oder Schlüsselbund aber in der Nähe – beispielsweise im Haus oder Büro -, lässt sich der Smart Tag auch anfunken. Er meldet sich dann mit akustischen Signale zwecks direkter Ortung. Umgekehrt lässt sich mit dem Smart Tag auch das vermisste Smartphone wiederfinden.

Je mehr Menschen Tags samt App nutzen, desto eher lassen sich persönliche Sachen auch in aller Welt wiederfinden. Alle Tags zusammen bilden nämlich das Smart-Things-Find-Netzwerk von Samsung. Und zu guter Letzt können auch kompatible intelligente Hausgeräte über den kleinen Anhänger bedient werden. Ein einzelner Tag kostet 34,90, im Doppelpack sind es 59,90. Und für ein Dreier-Set als Familienpackung sind aktuell 84,90 zu bezahlen.