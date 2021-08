Familien mit geringem Einkommen erhalten im August einen „Freizeitbonus“ von 100 Euro pro Kind. Die meisten bekommen das Geld automatisch – aber nicht alle. Was Eltern beachten müssen.

Mit dem Kinderfreizeitbonus will der Gesetzgeber die Belastungen von Kindern und Jugendlichen durch die Corona-Pandemie „zumindest teilweise abfedern“. Die Einmalzahlung von 100 Euro gibt es für Kinder unter 18 Jahren (Stichtag 1. August). Überwiesen wird der Betrag an den Elternteil, der auch das Kindergeld erhält.

Wofür ist das Geld gedacht?

Laut Bundesregierung können bedürftige Eltern die 100 Euro „individuell für Ferien- und Freizeitaktivitäten einsetzen“. Ein Nachweis über die genaue Verwendung des Geldes muss nicht erbracht werden. Eine Anrechnung auf andere Sozialleistungen erfolgt ebenfalls nicht.

Wer hat Anspruch?

Den Bonus erhalten Familien und Eltern, die im August dieses Jahres Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, also Arbeitslosengeld II (Hartz IV) oder Sozialgeld, dem Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe), dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Bundesversorgungsgesetz (Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt), Wohngeld oder den Kinderzuschlag zum Kindergeld beziehen.

Ist ein Antrag nötig?

Das hängt davon ab, welche Leistung die Familie derzeit schon erhält. Automatisch ausgezahlt wird der Bonus nach Auskunft des Bundessozialministeriums an Eltern, die Unterstützung nach dem Sozialgesetzbuch II, dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Bundesversorgungsgesetz erhalten. Bei den anderen Anspruchsberechtigten gilt es zu unterscheiden: Nur Eltern, die neben der bezogenen Leistung auch den Kinderzuschlag bekommen, wird der Bonus automatisch ausgezahlt. Darauf macht die Bundesagentur für Arbeit aufmerksam.

Das bedeutet: Familien, die ausschließlich Wohngeld oder Sozialhilfe erhalten, ohne gleichzeitig den Kinderzuschlag zu bekommen, müssen einen Antrag bei der zuständigen Familienkasse stellen. Ein zweiseitiges Antragsformular ist unter www.arbeitsagentur.de abrufbar. Dem Antrag muss ein Nachweis über die Bewilligung von Wohngeld oder Sozialhilfe für den Monat August 2021 beigefügt werden. Für die Entgegennahme der Anträge wurde eigens eine E-Mail-Adresse eingerichtet: kinderfreizeitbonus@arbeitsagentur.de. Der normale Postweg kann aber ebenfalls gewählt werden. Für Fragen gibt es eine gebührenfreie Hotline: 0800-4555543.

Was ist der Unterschied zum Kinderbonus?

Nicht zu verwechseln ist der Kinderfreizeitbonus mit dem Kinderbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind. Den Kinderbonus bekommen alle Eltern mit einem Kind, für das im Jahr 2021 mindestens in einem Monat Anspruch auf Kindergeld besteht oder bestand.