Westhausen (dpa/lsw) - Eine 37 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf einer Bundesstraße im Ostalbkreis schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 29 bei Westhausen. Der 54 Jahre alte Fahrer eines Klein-Lkw sei mit dem Wagen der Frau kollidiert, der dadurch von der Fahrbahn geschleudert wurde. Der Unfallhergang soll nun per Gutachten geklärt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Strecke musste für knapp viereinhalb Stunden gesperrt werden.

