Mit einem Hallenbau-Festival wollen das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), die Städtische Galerie und die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Karlsruhe vom 28. bis 30. Oktober ihr Domizil feiern. Residieren sie doch alle in dem Industriedenkmal.

Der Hallenbau A an der Lorenzstraße mit einer Länge von 312 Metern, zehn Innenhöfen und 16.500 Quadratmetern Grundfläche ist seit den 1990er-Jahren ein zentraler Kunststandort Karlsruhes. Erbaut wurde er 1915 als Munitionsfabrik, die noch bis zum Ende des Weltkriegs Weltkrieges mit Zwangsarbeitern in Betrieb war. In den 80ern haben zunächst freie Künstler den monumentalen Bau für sich entdeckt. 1997 zogen die Städtische Galerie und das ZKM ein, zwei Jahre später die HfG. Im Frühjahr 2023 soll auch noch vorübergehend die Kunsthalle Karlsruhe mit ihrer Sammlung zu Gast sein, während ihr eigenes Domizil saniert wird.

Konzert mit Kreidler

Bevor das ZKM in den Hallenbau A einzog, war das von Heinrich Klotz 1989 gegründete „Digitale Bauhaus“ in der Stadt verteilt. Sein Programm zum Hallenbau-Festival bietet Führungen, Workshops, Gesprächsrunden, Filmvorführungen rund um die Geschichte des Hallenbaus, Klangkunst und ein Konzert der Düsseldorfer Band Kreidler, die in der Szene renommiert ist für ihren elektronischen Sound und maschinelle Präzision.

Zum Hallenbau-Festival sind in der Städtischen Galerie neben der Sammlungsschau sechs Sonderausstellungen zu sehen: die große Herbstausstellung „Drawing Rooms: Marcel van Eeden, Karl Hubbuch“, eine raumgreifende Installation der in Berlin lebende Künstlerin Helen Feifel und Präsentationen von Florina Leinß, Karolina Sobel, Ulrich Okujeni und Johanna Wagner. Angeboten werden zudem Führungen zur Architektur des Hallenbaus und Workshops für Kinder und Erwachsene. Einen Höhepunkt bilden die Rundgänge mit dem Karlsruher Architekturexperten Gerhard Kabierske unter dem Titel „Vom Rüstungsbetrieb zum Kunstmuseum“.

Messe für Künstlerbücher

In einem Lichthof der HfG gibt es beim Festival eine Künstler-Buchmesse: Studierende der HfG und sechs weiterer Hochschulen sowie mehr als 15 Akteure der internationalen Künstlerbuchszene bieten ihre Arbeiten zum Verkauf. Dazu gibt es Podiumsdiskussionen.

Termin

Hallenbau-Festival Karlsruhe vom 28. bis 30. Oktober. Infos auf den Websites der Institutionen. Der Eintritt ist frei.