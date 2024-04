Schluchsee (dpa/lsw) - Ein mutmaßlicher Wolf ist am Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem Auto überfahren worden. Das Tier hatte am Mittwochmorgen die Bundesstraße 500 überquert und war dabei von dem Auto erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Nach äußerlichen Merkmalen könnte es sich um einen Wolf handeln. Weitere Untersuchungen sollen dies laut Polizei nun klären. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall am Mittwochmorgen unverletzt. Das Tier kam ums Leben.

Pm der Polizei