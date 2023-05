Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Konzert des Freiburger Kammerchors am Sonntag in Bad Bergzabern kamen dessen Leiter Lukas Grimm und der Komponist Ludwig Berger sozusagen zum Heimspiel in die Südpfalz: einem mit durchaus spektakulären Akzenten. Zwei Uraufführungen und ein bildschönes A-cappella-Programm ernteten viel Beifall.

Eine bemerkenswert zahlreiche Zuhörerschar war am Sonntagabend in die eiskalte Marktkirche zum Konzert des Freiburger Kammerchors gekommen. Dessen künstlerischer Leiter ist seit 2013