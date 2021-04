Bordell ja, „Bohème“ nein. Mit dieser provokanten Aussage haben sich Chefdirigenten aus ganz Deutschland zu Wort gemeldet. Sie drängen auf eine baldige Öffnung der Konzert- und Opernhäuser. Was sagt Georg Fritzsch, der neue Generalmusikdirektor am Karlsruhe Staatstheater dazu?

Die Vereinigung von 65 Dirigentinnen und Dirigenten hat Anfang der Woche daran erinnert, dass die staatlich verordneten Maßnahmen gegen die Pandemie verheerende Konsequenzen für die künstlerische Arbeit haben können, zumal die wechselnden Verordnungslagen eine solide Planung unmöglich machen. Was heute noch gilt, kann morgen oder gar im Herbst, wenn die Theaterferien zu Ende gehen, obsolet sein. Eine wirtschaftlich sinnvolle Belegung der Säle, wie sie in Nachbarländern Praxis ist, werde in Deutschland verweigert, erklärte die GMD- und Chefdirigentenkonferenz laut Meldung der Nachrichtenagentur DPA.

Auch der künftige Generalmusikdirektor (GMD) am Karlsruher Staatstheater, Georg Fritzsch, macht sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ verständliche Sorgen über die düstere Aussicht, wie es in seiner Branche weitergehen kann. Und er teilt den Ärger seiner Kollegen über die Ungerechtigkeit, die in ganz unterschiedlichen und nicht immer einsichtigen Verordnungen sichtbar wird.

Der Kultur fehle eine Lobby

Wirtschaft und Kultur agierten mit verschiedenen Standards, und im Zweifel habe die Kultur mangels wirkkräftiger Lobby stets das Nachsehen. Warum sollen Friseursalons und Supermärkte geöffnet, überfüllte Strände an Ost-, Nord- oder auch Gardasee geduldet und volle Verkehrsmittel legitim sein, wenn kulturelle Veranstaltungen weiter unter argen Beeinträchtigungen zu leiden haben.

Zwar begrüßt Fritzsch die schützende Vorsicht der Behörden im Umgang mit der Bedrohung. Aber wie es ihm scheint, haben die Interessen von Wirtschafts- und Sportverbänden dabei eine höhere Durchschlagskraft als die berechtigten Belange von Kulturschaffenden, die er „am Ende der Nahrungskette“ sieht und in ihren legitimen Bedürfnissen nicht genügend gewürdigt findet. Von einer „baldigen Öffnung der Konzert- und Opernhäuser“, auf die die Initiatoren des Mahnschreibens drängen, könne nach Fritzsch in der nun ausgehenden Spielzeit keine Rede mehr sein. Was bleibt, sind Notlösungen und vorläufige Absichten. Alle Planung stehe unter Vorbehalt.

Künstler halten sich mit Arbeitslosengeld über Wasser

Dabei ist Fritzsch, dem als Folge der Corona-Krise auch selbst mehrere zugesagte Opern- und Konzertauftritte weggebrochen sind, durch seine gehobene Position und vertragliche Verankerung noch relativ privilegiert. Sehr viel ärmer dran sind nach der jüngsten Verlautbarung der Orchesterchefs die vielen „Soloselbstständigen“, die sich mit Arbeitslosengeld über Wasser zu halten versuchen. Da sind die Langzeitfolgen für die Betroffenen, wie Fritzsch befürchtet, noch gar nicht abzusehen.

Die Situation, die hier und da dazu führt, dass die Theater sich gezwungen sehen, lieber Kurzarbeit zu beantragen als zu spielen, hat bisweilen bizarre Konsequenzen für die Praxis: etwa unterschiedliche Abstandsregeln im Orchester zu Posaunen oder Flöten, zu Sängern oder Streichern, die zu allem Überfluss von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und auch grenzüberschreitend (etwa nach Österreich) divergieren.

Wie soll man in der Oper kurzfristig reagieren?

Im Konzertwesen lassen sich diese Schwankungen nach Fritzsch relativ kurzfristig durch den Austausch von Stücken ausgleichen. „Eine Alpensinfonie durch eine Jupitersinfonie zu ersetzen, ist schnell gemacht“ – wie er augenzwinkernd erklärt. Aber wie ist es in der Oper, die ja längere Vorläufe in der musikalischen wie szenischen Produktion erfordert?

„Die Lustige Witwe“ etwa, mit der die neue Saison in Karlsruhe eröffnet werden soll, lasse sich zur Not auch in einer „C-Variante“ mit Salonorchester realisieren. Aber schon das nächste Stück im geplanten Angebot, Verdis Großoper „Aida“, sei mit Streichquartett und Triangel allein schwerlich zu schaffen. In ironischen Bemerkungen spiegelt sich seine Sorge wider.

Internet ist „wie ein gemaltes Mittagessen“

Einschränkungen bekommt Fritzsch auch als Professor für Dirigieren an der Münchner Hochschule für Musik und Theater zu spüren, wo der Lehrbetrieb zeitweilig online abgehalten wird – sehr unbefriedigend, wie der Musiker betont und ein hübsches Wort in Anlehnung an den speisefreudigen Max Reger anfügt: „online Dirigieren unterrichten ist wie ein gemaltes Mittagessen“.