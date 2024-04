Freiburgs Trainerin Theresa Merk ist schwanger. Für ihre Pause hat der Club nun eine Lösung gefunden.

Freiburg (dpa/lsw) - In der Schwangerschafts- und Mutterschutzpause von Trainerin Theresa Merk (34) wird Nico Schneck die Fußballfrauen des SC Freiburg trainieren. Der 36-Jährige wird den Posten vom 1. Juli an übernehmen, wie der badische Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Schneck arbeitete zuletzt als Co-Trainer der U16-Juniorinnen beim Deutschen Fußball-Bund. Zuvor war er bei den Männern unter Trainer Heiko Herrlich auch Assistenzcoach beim SSV Jahn Regensburg und bei Bayer Leverkusen.

«Durch die Verpflichtung von Nico möchten wir Theresa alle Zeit der Welt geben, um sich auf Schwangerschaft und Mutterschutz konzentrieren zu können», sagte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick. «Nico wird die Mannschaft leiten, bis Theresa und wir einen guten Zeitpunkt gefunden haben, um die Verantwortlichkeit dann wieder zu verteilen.»

Mitteilung SC Freiburg

DFB-Mitteilung