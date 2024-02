Ein Frontalangriff im Theater hat, wie zu hören ist, beim Publikum für nachhaltigen Gesprächsstoff gesorgt. Von irritiert über verstört bis tief betroffen reagierte das Publikum bei der Premiere einer neuen Produktion der Badischen Landesbühne in Bruchsal: Da erklärte ein robust wirkender Mann seinen Zuhörern seine wirre Weltanschauung - Deutschland sei kein Staat, sondern eine von außen gelenkte GmbH, die Regierung und ihre Beamten ferngesteuerte Marionetten und das Volk werde durch eingeschleustes fremdes Genmaterial“ geschwächt.

Was der Schauspieler Tobias Gondolf an weltpolitischer Wirrnis und nationalistischer Hetze auf sein Publikum einprasseln ließ, ist auf einschlägigen Foren immer wieder zu hören und zu lesen. Das Theaterstück „Der Reichsbürger“ von Konstantin und Annalena Küspert steht in der Inszenierung von Sarah J. Steinfelder derzeit im Programm der Landesbühne und trifft mit seiner so unmittelbaren Ansprache zweifellos einen Nerv. Dabei ist es gar nicht neu: Die Uraufführung in Münster fand bereits 2018 statt. Die nächsten Aufführungen sind am 18. und 29. Februar, weitere bis in den Mai. Infos im Netz: badische-landesbuehne.de.