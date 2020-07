Mit zwei 2:19-Niederlagen bei der SG Nordsaar und beim TSV Schott Mainz ist die Übergangsrunde für den Tennis-Oberligisten SW Landau zu Ende gegangen. Trainer Frank Bohlender zieht ein positives Fazit: Alle seien ganz happy gewesen zu spielen, viele würden überlegen, ob nicht immer auf ausländische Spitzenspieler verzichtet werden solle. In einer normalen Runde wäre SW Landau als Gruppenvorletzter direkt wieder abgestiegen, das passiert nun aber nicht. Im Saarland gewann Julien Motz sein Einzel. Elias Peter verlor das Topspiel gegen Simon Junk mit 1:6 und 0:6 und meinte danach laut Bohlender, dass er noch nie gegen so einen starken Spieler gespielt habe. Andreas Frank erlitt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und gab beim Stand 7:6, 5:6 auf. Zwei Doppel endeten mit Champions-Tiebreak. In Mainz spielte Bohlender für Frank, für Lars Pauschert kam Quentin Vogt zu seinem ersten Einsatz. Peter gewann das Spitzenspiel mit 6:4, 0:6, 10:7, an zwei verlor Johannes Kuhn im Tiebreak mit 13:15. Auf die Doppel wurde verzichtet.