Im Tennis ist, da Distanzsportart, ganz normales Training im Freien möglich. Der TC Modenbachtal Hainfeld bietet daher den Fußballvereinen aus der Umgebung an, sich auf dem Tennisplatz fitzuhalten und mal was Neues auszuprobieren.

Bei einem „Fast Learning“ möchten Spieler des Tennisclubs den Kickern in kurzer Zeit die wichtigsten Techniken im Tennis vermitteln, sodass sie das Schnuppertraining bereits mit einem Match abschließen können.

Die Aktion beginnt am Sonntag, 11. April (10 bis 13 Uhr). Wer dann weiter Tennis spielen möchte, kann für weitere vier Wochen kostenlos trainieren. Geübt wird donnerstags von 17 bis 19 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr. Schläger und Bälle stellt der Verein. Mitzubringen sind Tennisschuhe oder Schuhe mit glatter Sohle.

Der Verein will in Schulen der Region Tennis als Freiluft-Sportunterricht auf dem Pausenhof mit einem Kleinfeld-Netz anbieten. Und er möchte in diesem Jahr, falls es die Corona-Lage zulässt , mehrere Turniere ausrichten, darunter den SÜW-Jugendcup. Nähere Infos im Netz unter www.tc-modenbachtal.de.