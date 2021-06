0:9! Keinen Satz gewannen die Herxheimer in der ersten Verbandsliga-Runde gegen den TC Boehringer Ingelheim. Mannschaftsführer Johannes Traut macht sich deswegen keinen Kopf: Der TC Trier werde am Sonntag auch ein ganz harter Brocken sein, „dann kann die Runde losgehen“.

Der Franzose Cyril Vandermeersch führte die Gäste an, sie stellten fünf Spieler mit der höchsten Leistungsklasse. Die Herxheimer Roman Szabo und Daniel Roth verloren ihre Einzel 0:6, 0:6. Traut spielte gegen Antoine Monaco. „Ich bin nicht gut im Saft, habe über Winter keinen Schläger in der Hand gehabt. Es wäre aber genauso ausgegangen“, sagte er über sein 1:6, 0:6 gegen einen sehr starken Gegner.

In der Damen-Verbandsliga schlug SW Landau in Andernach auf. „3:3 steht’s“ nach den Einzeln, erfuhr Sportwart Günther Ziegler am Sonntag auf der Anlage der Landauer. Er war sich sicher: „Wir gewinnen.“ Augustina Chlpak, halb Italienerin, halb Argentinierin, mit Lucia Malinak sowie Angelika Roesch, die mit Luisa Wehefritz spielte, machten alles klar, Landau gewann 5:4. Chlpak, Roesch und Malinak hatten ihre Einzel dominiert. Am Sonntag spielen sie beim TC Althornbach.

Nur Daniel Weiner gewinnt

7:5, 2:6, 14:12: Daniel Weiner, Spitzenspieler der TSG Godramstein, schlug Steffen Schaudt. Es war der einzige Einzelsieg der TSG in der Pfalzliga beim TC Mörsch Frankenthal. Dominik Weiner verlor mit 6:7, 5:7, Jonas Reichling im Matchtiebreak mit 5:10. Es war die Entscheidung, Frankenthal gewann mit 6:3. Am Sonntag spielt Godramstein zu Hause gegen Deidesheim.

In der Damen-Pfalzliga machte BW Herxheim keinen Stich gegen den Park TC Siegelbach: 0:9. Lea Volk an eins, Anouk Herrmann an drei, Nelly Fasch und Taleja Bauer gaben ihre Einzel gegen übermächtige Gegnerinnen mit 0:6, 0:6 ab. Spannend machte es Friederike Porath trotz eines Leistungsklassennachteils von zwölf gegen Isabel Herbster. Das Match ging 5:7, 6:4, 7:10 aus.

Auswärtssiege in Oberligaklassen

Weitere Partien: In der Oberliga Herren 40 macht SW Landau in den Einzeln alles klar in Andernach und gewinnt nach 5:1-Führung mit 7:2. Mit dem gleichen Ergebnis setzt sich der TC Neupotz in der Oberliga Herren 50 bei RW Kaiserslautern II durch. Peter Schubert und Bruno Burk geben in ihren Einzeln nur jeweils ein Spiel ab. In der Damen 40 Südwest-Liga kann sich SW Landau mit 5:4 gegen den TC Bruchköbel behaupten. Die Doppel Christine Schneider/Sandra Grzonkowski (6:1, 6:1) und Berit Sandmeyer/Petra Laux (6:3, 6:7, 10:3) ermöglichen den auf den ersten drei Positionen schwächeren Gastgeberinnen den Erfolg. Die SG Offenbach/ Zeiskam startet mit einer 2:7-Niederlage beim VfL Kirchen in die Herren-40-Verbandsliga. Jochen Wettstein verliert im Matchtiebreak, Sacha Weidlich gewinnt. Nach den Einzeln liegt die SG 1:5 hinten.