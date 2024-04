Unbekannte Täter haben zwei Geldautomaten in Altertheim (Landkreis Würzburg) und Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gesprengt. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, wurden bei der zweiten Sprengung am Dienstagmorgen drei Männer beobachtet, die erst zu Fuß wegliefen und dann mit einem Auto flüchteten.

Altertheim (dpa) - Die Automaten befanden sich in zwei Bankgebäuden und wurden im Abstand von etwa 50 Minuten gesprengt. Der Sprengstoff soll in den kommenden Tagen untersucht werden.

Mit den beiden Vorfällen sei das in Bayern bereits die zwölfte Sprengung in diesem Jahr gewesen, wie ein Sprecher des LKA sagte. 2023 waren es im gesamten Jahr 21. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

