Dem „Mythos Kahlo“ geht die Schauspielerin Suzanne von Borsody am Sonntag, 24. Oktober, um 19 Uhr in der Festhalle Wörth nach. Mit ihrer unverwechselbaren sanften und etwas rauen Stimme liest sie Briefe, Gedichte und Tagebucheintragungen der großen mexikanischen Malerin. Dazu erklingt Musik des Ensembles Azul. Die Texte sind intime, offenherzige Bekenntnisse, die von großem Humor und unbändiger Lebensfreude, aber auch von innerer Zerrissenheit zeugen. Frida Kahlo trägt darin ihr Herz auf der Zunge. Tickets gibt’s bei der Stadtverwaltung Wörth per E-Mail an kulturtickets@woerth.de, unter Telefon 07271 131100 und allen Reservix-Stellen, online unter www.reservix.de.